Майкоп, , 11:59 — REGNUM Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:30 14 июля достигло 2275. За минувшие сутки в республике ряды инфицированных пополнили 17 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что после того, как 2 июля в Адыгее было выявлено 58 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост в республике ни разу не превысил 30, а с 9 июля не достигал и 20.

Выздоровели в Адыгее 1785 человек с подтвержденным COVID-19 (+45 за сутки), или почти 78,5% от общего числа заразившихся. Скончались в республике 14 носителей инфекции — этот показатель не растет с 30 июня.

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