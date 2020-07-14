Казань, , 12:10 — REGNUM В столице Татарии 25 июля в 15:00 у центра семьи «Казан» проведут авиационный праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга РТ.

В программу мероприятия вошли выступления порядка 30 воздушных судов, в том числе минобороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, Казанского вертолетного завода и двух знаменитых пилотажных групп — «Стрижи» и «Русь».

На празднике будет организованы работы детских модельных кружков, показательные выступления парашютистов, концерты, различные мастер-классы, развлекательные программы для детей. Здесь же состоится награждение отличившихся работников авиационной промышленности Татарии.

Ежегодный праздник собирает несколько десятков тысяч человек и направлен на популяризацию авиации среди населения, вовлечение молодежи и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казани 9 мая в честь Дня Победы пролетело звено вертолетов Ми-8 — с флагами России, Татарии и Знаменем Победы.