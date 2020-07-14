Бухарест, , 11:58 — REGNUM Посол республики Кипр в Румынии Филиппос Критиотис был обнаружен мертвым в своей резиденции в Бухаресте. Об этом 14 июля сообщает агентство Mediafax со ссылкой на румынскую полицию.

«Посол Кипра в Бухаресте был найден мертвым в своей резиденции в центре города», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полицией было заведено дело по данному факту для расследования причин смерти Критиотиса.

Кроме этого, уточняется, что смерть дипломата произошла в ночь с 11 на 12 июля, и что, по предварительным данным, у него были проблемы с сердцем. При этом точная причина данной смерти будет установлена после вскрытия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.