Севастополь, , 11:54 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе за минувшие сутки. Положительный тест на инфекцию подтверждён у трёхлетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе правительства города 14 июля.

«По состоянию на утро 14 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациент — трёхлетний ребёнок заболевшей ранее семейной пары», — говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с 27 марта по 14 июля подтверждено 282 случая заражения коронавирусом, 211 пациентов выздоровели, пять скончались. На лечении в стационарах города находятся 57 человек.