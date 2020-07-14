Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM Детские лагеря с медицинской лицензией на оказание санаторно-курортной помощи открываются в Нижегородской области с 15 июля. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства области.

Лицензию имеют лагеря «Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», «Золотой колос», «Дзержинец». Остальные лагеря смогут принимать детей с 20 июля при соблюдении санитарных норм.

«Приоритетом по-прежнему является безопасность детей», — подчеркнул Никитин.

Первыми на отдых отправят детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Смены в лагерях будут по 14 дней, наполняемость учреждений составит менее 50%, работники останутся в лагере на всю смену. Всего за три смены должны отдохнуть около 2 тыс. детей.

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