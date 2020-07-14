Джакарта, , 11:51 — REGNUM Расследование дела о продаже индонезийского острова Маламбер в провинции Западный Сулавеси продолжается, сообщает Detik.

Полиция прояснила ситуацию с регентом Пенаджама Пасер Утама Абдулом Гафуром Масудом, имя которого связано с покупкой острова.

«Итак, неделю назад мы встретились с ним и попросили разъяснений о предполагаемом процессе купли-продажи острова Маламбер», — заявили в местной полиции.

Известно, что Абдул Гафур Масуд отрицал сделку купли-продажи индонезийского острова.

В полиции подчеркнули, что уважают информацию, предоставленную регентом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти подтвердили новость о продаже острова Маламбер за $141,5 тысяч, которая осуществлялась без их ведома.

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