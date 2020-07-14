Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 июля выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 20 534 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом более 71,43% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели, за сутки выписано 378 человек. Общее число выздоровевших с момента начала наблюдений достигло 14 668 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 305 нижегородцев скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, шестеро — за минувшие сутки. Причем в течение последней недели пресс-служба правительства не публикует данные о летальных случаях среди носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее впервые за долгое время менее двухсот новых носителей коронавируса за сутки фиксировалось в регионе по состоянию на 7 июля, тогда число новых заражений составило 198 случаев.