Москва, , 11:49 — REGNUM Московский городской суд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора гражданину США Полу Уилану, осуждённому за шпионаж. Об этом заявила и. о. пресс-секретаря суда Анастасия Семенова, сообщает «Интерфакс».

Суд вынес распоряжение об исполнении приговора и направил его в СИЗО 8 июля, уточнила Семенова. Ранее защита гражданина США заявила, что не планирует обжаловать приговор суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Московский городской суд признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Позднее защиты гражданина США сообщила, что не планирует обжаловать решение.

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