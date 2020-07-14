Калуга, , 11:51 — REGNUM В Калужской области в первом полугодии зафиксировано в 1,5 раза больше лесных пожаров, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Тушение лесного пожара Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Больше всего от пожаров пострадало Людиновское лесничество, где сгорело более 65 га. Огромный урон нанесли возгорания в Мещовском и Жиздринском лесничествах, где огнём были поражены леса площадью 28 га и 21,8 га соответственно. В то же время не допустили лесных пожаров в Боровском, Износковском, Козельском, Медынском, и Малоярославецком лесничествах.

Подавляющее большинство лесных пожаров возникло по причине перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения. Все пожары были ликвидировали в день обнаружения, крупных лесных пожаров не допущено, подчеркнули в экологическом ведомстве.

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