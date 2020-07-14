Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области на лечении в стационарах находятся 690 пациентов, имеющие положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. 34 из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июля.

В настоящее время нагрузка на систему донского здравоохранения несколько возросла. Так, коечный фонд заполнен почти на 32%. 34 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 68 человек.

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