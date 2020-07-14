Махачкала, , 11:44 — REGNUM В Дагестане выздоровели почти 7 тыс. человек, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в республике болезнь победили 82 человека, сообщил 14 июля федеральный оперативный штаб.

К настоящему времени в Дагестане выявлено 8560 случаев заражения коронавирусом, 46 из них — за прошедшие сутки. Вылечился в республике 6931 человек с подтвержденным COVID-19, или почти 81% носителей инфекции.

На сегодняшний день Дагестан находится на первом этапе снятия ограничительных мер. В республике, в частности, открыты парки и скверы, разрешены занятия спортом на улице и открытых спортобъектах, работают некоторые образовательные организации и предприятия сферы услуг, в пилотном режиме открылись летние кафе.