Тбилиси, , 11:51 — REGNUM Сотрудники офиса народного омбудсмена Грузии подключатся к расследованию дела о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Заявление об этом 14 июля было размещено на сайте ведомства.

В публикации говорится, что народный омбудсмен Нино Ломджария накануне встретилась с семьей погибшего юноши, и там поддержали ее участие в расследовании. Сообщается, что представители ведомства посетили всех 17 обвиняемых и готовы встретиться с их адвокатами, чтобы получить больше информации по делу. Также офис омбудсмена запросил материалы дела в Генпрокуратуре.

«После обследования мы предоставим общественности информацию о ходе рассмотрения дела и наших оценках. Мы считаем, что наша оценка как беспристрастной стороны будет важна для общественности и будет способствовать эффективному общественному контролю над делом», — говорится в обращении офиса народного защитника.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Шакарашвили было обнаружено в реке после нескольких дней поисков. На нем были следы побоев твердым предметом. До этого молодой человек был участником конфликта.

Сначала прокуратура возбудила уголовное дело о групповом избиении и незаконном удержании. Потом к квалификации дела было добавлено обвинение в преднамеренном убийстве.

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