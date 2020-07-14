Элиста, , 11:39 — REGNUM 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, данные опубликовал 14 июля региональный оперативный штаб.

Десять пациентов за минувшие сутки были выписаны из больниц и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением. В тяжёлом состоянии в стационарах остаются 23 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 2220 человек, 1330 выздоровели. Ещё 30 пациентов скончались.