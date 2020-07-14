Черкесск, , 11:38 — REGNUM Число случаев смерти в Карачаево-Черкесии с начала 2020 года по июнь на превысило прошлогодние показатели за тот же период. Так, в республике умерли за пять месяцев 2020 года 1833 человека. В этот же период 2019 года число скончавшихсся составило 1860. Такие данные приведены на сайте Росстатистики.

Таким образом, общая численность скончавшихся не выросла из-за коронавируса и, напротив, стала меньше в 2020 году на 27 человек. Что касается коронавируса, то по данным Росстата за май 2020 года, в Карачаево-Черкесии скончались от COVID-19 за месяц восемь пациентов, еще у троих человек вероятность смерти от этого заболевания не подтверждена, но возможна.

COVID-19 не явился основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у двоих пациентов, еще у пятерых человек с диагнозом COVID-19 это заболевание не явилось основной причиной смерти, и не оказало существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Напомним, первые два смертельных случая пациентов с коронавирусом были зафиксированы в Карачаево-Черкесии в конце апреля 2020 года. К 1 июня число умерших достигло шести человек, о чем сообщал оперативный штаб республики. При этом министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов уже тогда говорил о 60 лицах, скончавшихся в госпиталях. Однако причиной их смерти стала якобы не опасная инфекция, а другие факторы.

Ясности в том, почему расходятся данные по умершим у Росстата и оперативного штаба, по-прежнему нет.