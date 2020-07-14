Оренбург, , 11:37 — REGNUM В COVID-центрах Оребургской области увеличилось число летальных исходов пациентов. За сутки, по состоянию на 14 июля, умерли два человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Стоит отметить, с начала пандемии в регионе выявлено 5 018 носителей SARS-CoV-2. Из них оправились от болезни 3 642 (за сутки из больниц выписано 112 человек), скончались 30 пациентов.

Добавим, на сегодняшний день в Оренбуржье из-за неблагополучной эпидситуации на карантин закрыто девять сёл.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 5 тыс