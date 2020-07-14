Тула, , 11:33 — REGNUM 61 новый случая заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июля.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — уточнили в оперативном штабе.

42 пациента с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19 за минувшие сутки выписаны с выздоровлением, пять человек скончались.

Всего в Тульской области с 19 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7629 человек, 6235 из них выздоровели. 161 пациент скончался.

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