Одесса, Украина, , 11:38 — REGNUM Меры карантинной безопасности, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, усилили на территории Одессы, запретив ночную работу развлекательных учреждений и предприятий общепита. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба городского совета.

«Субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо обеспечить выполнение и соблюдение предписаний подпункта 16 пункта 3 постановления кабинета министров… о запрете работы в период с 23:00 до 07:00 (совпадает с мск) развлекательных заведений (ночных клубов)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в этот же период вводится ограничение на оказание услуг общественного питания — ресторанов, кафе, баров и пр., а также учреждений культуры, за исключением кинотеатров и услуг общественного питания с адресной доставкой и заказов на вынос.

Также уточняется, что власти города будут вести более усиленный контроль за соблюдением мер карантинной безопасности в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья Одессы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузинские эпидемиологи не исключают, что учебный процесс в школах возобновится в сентябре, если эпидемиологическая ситуация в стране останется на нынешнем, контролируемом уровне.