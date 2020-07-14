Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США. Об этом 14 июля говорится в решении суда.

«Сегодня, впервые за 17 лет, федеральное правительство казнит заключённого Дэниела Льюиса Ли», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пять судей проголосовали «за», четыре — «против».

Тем самым верховный суд отменил задержку на казни, которую ранее принял федеральный суд Вашингтона.

Казнь была запланирована на 13 июля, но была отложена после того, как семья трёх жертв Дэниела Льюиса Ли сообщила о невозможности присутствовать при казни из-за пандемии коронавируса.