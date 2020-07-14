Тбилиси, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено четыре новых случая коронавируса, но все четыре случая — импортированные, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, коронавирус был подтвержден у исследованных в результате обязательного тестирования водителей трайлеров, прибывших в Грузию из-за рубежа.

На данный момент лечение в Грузии проходят 142 пациента. Общее число составляет 999 человек, из них 870 уже выздоровели, 15 — скончались.

Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что водители трайлеров стали в стране основным источником импорта коронавируса. Но процент выявления заражения вирусом среди них, по информации Гамкрелидзе, достаточно низкий. Из протестированных 40 тысяч водителей трайлеров вирус обнаружен примерно у 0,2%.