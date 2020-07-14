Тула, , 11:26 — REGNUM Пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.

«Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Белева в возрасте от 48 до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего в Тульской области на 14 июля зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с положительными тестами на коронавирус.

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