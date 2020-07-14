Москва, 14 июля 2020, 11:26 — REGNUM Российская школа в период самоизоляции оказалась брошена, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM. В частности он обратил внимание на то, что в первый же месяц после карантина Минпросвещения РФ собирается провести анализ знаний всех детей, которые были на дистанционном образовании.
Как пояснил Володарский, не надо было в своё время закрывать кафедры, занимавшиеся развитием программ дистанционного образования.
Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что Минпросвещения РФ должно дать школам некую автономность.
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