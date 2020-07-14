Москва, , 11:26 — REGNUM Российская школа в период самоизоляции оказалась брошена, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM. В частности он обратил внимание на то, что в первый же месяц после карантина Минпросвещения РФ собирается провести анализ знаний всех детей, которые были на дистанционном образовании.

«А это 100% российских школ! То есть получается, что учителя вместо того, чтобы работать, проходить новые темы или повторять темы, которые были в прошлом году, будут заниматься вопросами организации тестов, для того чтобы предоставить Кравцову информацию о том, есть ли у школьников пробелы в знаниях или нет. Конечно, есть! — возмутился Володарский. — Но теперь учителя и директора школ и весь коллектив будут отвлекаться на то, чтобы проходить эти тесты, а потом ещё и на то, чтобы писать отчёты по этим тестам. Не исключено, что полетят головы. Это не созидательный процесс. Созидательным процессом был бы анализ ошибок, сделанных в период самоизоляции. Сегодня из всех существующих дистанционных программ нет почти ни одной российской. Школа в период самоизоляции оказалась просто брошена».

Как пояснил Володарский, не надо было в своё время закрывать кафедры, занимавшиеся развитием программ дистанционного образования.

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что Минпросвещения РФ должно дать школам некую автономность.

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