Хабаровск, , 11:26 — REGNUM В администрацию Хабаровска поступило более 20 жалоб от жителей города на шум на улицах в ночное и дневное время от митингов и протестов в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

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Горожане, позвонившие в администрацию, пожаловались на то, что массовые акции протеста мешают спать и прежде всего пожилым людям и выпускникам школ, которые готовятся в ЕГЭ.

В мэрии ТАСС сообщили, что ведут в этом направлении работу с правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по дороге на работу. В этот же дань его этапировали в Москву, где ему было предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. Суд поддержал ходатайство следствия о заключении губернатора Хабаровского края под стражу на два месяца.

Жители населённых пунктов края вышли на несанкционированные митинги в поддержку Сергея Фургала. Однопартийцы арестованного губернатора, уже предложили перечень кандидатов на пост врио главы региона. Президент РФ Владимир Путин официально решение об отставке Фургала ещё не принял.