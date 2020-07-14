Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 108 случаев заряжения коронавирусом, сообщает 14 июля Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, с начала пандемии в области провели свыше 296 тысяч лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 226,3.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на сегодняшний день в Оренбуржье выявлено 5 018 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 642 пациента. От коронавирусной инфекции скончались 30 человек.

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