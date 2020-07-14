Киев, , 11:23 — REGNUM В западных областях Украины сейчас нет подтопленных населенных пунктов, подвалов, или приусадебных участков, но остаются разрушенными и поврежденными дороги и мосты.

Об этом сообщила 14 июля пресс-служба украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях остаются разрушенными 95 мостов и 213 — в той или иной степени повреждены. Кроме того, в вышеперечисленных регионах полностью разрушено 202,4 км автодорог, и еще 549 км автодорог повреждены.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня из-за паводков, вызванных рекордных количеством осадков, оказались затопленными более 70 населенных пунктов в регионах западной Украины. Наиболее проблемная ситуация сложилась в Ивано-франковской области страны. 3 июля Верховная рада Украины выделила дополнительные 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений.