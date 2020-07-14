Симферополь, , 11:23 — REGNUM Проверки санаториев и гостиниц на территории Крыма на период текущего курортного сезона отменены. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил 14 июля на заседании республиканского совмина.

Глава Крыма напомнил, что до 1 августа минкурортов Крыма должно предоставить предложения по легализации мест размещения, которые работают «в тени».

«Ревизию заканчивайте, с главами администраций проходите всё побережье без исключения, наносите на карту и список составляете объектов, которые попадают под эти критерии, которые используются как мини-гостиницы. Не с целью, чтобы сейчас людям навредить, не надо контрольных мероприятий проводить, пусть зарабатывают. Кризис, у всех тяжелая ситуация. Однако всем напомнить, что Крым может развиваться только тогда, когда есть налогоплательщики, а с органов власти — это благоприятные условия для ведения бизнеса», — сказал Аксёнов.

«До 1 августа обсудим предложения, к самому процессу приступаем с сентября. А до конца сезона не надо никаких проверок, пусть с учётом кризиса все зарабатывают», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Крыму ожидают приезд около 1,5 млн туристов, за первые десять дней после отмены ограничений в республику въехали около 400 тыс. отдыхающих.