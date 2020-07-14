Пусан, Южная Корея, , 11:27 — REGNUM Тест на коронавирус одного из членов экипажа российского рыболовецкого судна, находящегося на ремонте в южнокорейском порту Пусан, дал положительный результат. Об этом 14 июля сообщил во время регулярного брифинга замглавы центрального штаба страны по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук.

«При прохождении карантинного контроля для схода на берег с судна, пришвартованного в порту Пусан, коронавирус подтвердился у одного российского моряка», — рассказал он.

Также чиновник отметил, что в настоящее время ведется эпидемиологическое расследование данного случая.

При этом на борту российского судна, название которого не раскрывается, по данным корейских СМИ, находится 44 члена экипажа, которые являются гражданами РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 36 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.