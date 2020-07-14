Мурманск, , 11:22 — REGNUM В Мурманской области за сутки диагноз «COVID-19» подтвердили у 182 человек. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 7410. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Ситуация резко ухудшилась в областном центре — за сутки здесь выявили 146 новых случаев заражения новой коронавирсной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 с начала пандемии в Мурманске увеличилось до 3313. Сред новых пациентов — жители Североморска (15), Кольского района (14) и ряда других муниципальных образований области.

Как сообщало ИА REGNUM, число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Мурманской области выросло до 35.