Ижевск, , 11:22 — REGNUM В Удмуртии число пациентов клиник, которые скончались с диагнозом COVID-19, достигло 35 человек. За прошедшие сутки скончались ещё двое жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Оба погибших — мужчины. Одному из скончавшихся было 50 лет, другому — 71 год.

В настоящее время в инфекционных стационарах 391 человек находится в удовлетворительном состоянии, 57 — в состоянии средней тяжести, 16 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в республике выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено лабораторно 1880 случаев заражения SARS-CoV-2.

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