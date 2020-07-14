Тбилиси, , 11:21 — REGNUM

За последние сутки в Грузии подтверждено четыре новых случая коронавируса, а общее число инфицированных составило 999 человек. Обновленные данные появились в 10:00 часов на сайте https://stopcov.ge/

За этот же период выздоровели 13 пациентов, и общее число вылечившихся достигло 870 человек.

В графе скончавшихся числится 15 летальных исходов. В режиме карантина содержатся 5001 человек, в стационарах под наблюдением остаются 219 пациентов.

31 гражданин Грузии заразился коронавирусом за рубежом и был доставлен на лечение в Грузию, в том числе 28 грузинских военнослужащих, которые проходили службу в составе миссии НАТО в Афганистане. Как сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе, при тестировании в Горийском военном госпитале у 7 из них диагноз коронавируса не подтвердился. Состояние остальных больных военнослужащих врачи расценивают как стабильное.