Москва, , 11:20 — REGNUM В России за последние сутки вылечились 8804 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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Отмечается, что больше всего выписавшихся из медучреждений после прохождения лечения в Москве — 1012 человек, Московской области — 378 человек и Нижегородской области — 368 человек.

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Таким образом за весь период пандемии коронавируса общее число выздоровевших составило 512 825.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 13 июля, из медучреждений было выписано 2 960 человек, которые излечились от COVID-19.

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