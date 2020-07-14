Махачкала, , 11:22 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане к 10:30 14 июля выросло до 417. За минувшие сутки в республике скончались два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Дагестане, пациенты с COVID-19 в республике умирают ежедневно, начиная с 12 июня. С начала текущего месяца в регионе скончались уже 37 человек, заразившиеся коронавирусом.

По общему количеству летальных исходов Дагестан серьезно опережает все регионы Северного Кавказа и занимает четвертое место среди субъектов РФ. Больше смертей от COVID-19 зарегистрировано только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.