Москва, , 11:24 — REGNUM Приглашение работать в конкурирующей компании принял бы 81% работающих российских граждан. Таковы итоги опроса, проведённого исследовательским центром Superjob.ru.

В возрастной категории 35−44 лет доля потенциально согласных на такой переход составила 83%. Из ответов следует, что работники перешли бы к конкурентам за более высокую зарплату, повышение в должности, дополнительные льготы и компенсационный пакет. Ещё один фактор — близость места работы к дому.

Ещё 5% респондентов категорически отвергли возможность перехода к конкурентам. Затруднились ответить 14% опрошенных, при этом доля неопределившихся среди людей моложе 24 лет составила 19%.

Опрос проходил с 23 июня по 13 июля в 463 населенных пунктах всех федеральных округов РФ. В нём приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет, представляющих экономически активное население.

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