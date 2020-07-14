Хабаровск, , 11:28 — REGNUM В Хабаровском крае подтвердились опасения по поводу ухудшения эпидобстановки — за сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На вечер 14 июля в регионе подтверждено 5539 носителей коронавируса, 43 пациента скончались.

Самая большая смертность пациентов с COVID-19 была зарегистрирована в минувшие выходные — сразу пять человек стали жертвами инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, могут значительно увеличиться показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Власти не исключают возврат к карантинным мерам.