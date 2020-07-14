Москва, , 11:17 — REGNUM Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр никому не предлагал взяток после ДТП в центре Москвы. Об этом 14 июля сообщает РИА Новости.

По словам Пашаева, видео, на основании которого можно сделать о том, что Ефремов предлагает взятку сотруднику ГИБДД, является фейком.

«Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности. Вы же знаете, как техника развита. Моим голосом можно говорить всё что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж», — заявил Пашаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось видеозапись, на которой видно, как сотрудник ГИБДД заполняет протокол, а за кадром похожий на Ефремова голос говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно о попытках Ефремова откупиться от инспектора после ДТП