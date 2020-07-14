Самара, , 11:20 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались в Самарской области за сутки. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчины 54 лет и 65 лет страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. А всего в регионе скончались 66 пациентов с COVID-19. При этом показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 2,07 (по России он составляет 7,96). А коэффициент летальности в регионе составил 1,1 (в России — 1,57).

Отмечается, что за минувшие сутки по области выявили 65 случаев заражения коронавирусом. При этом 50 инфицированных выявили в Самаре. А всего было зарегистрировано 6019 фактов заражения этой инфекцией. Справились с вирусом 3666 человек. На учете у врачей находятся 299 человек.

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