Киев, , 11:16 — REGNUM За минувшие сутки коронавирус на Украине официально подтвердили у 638 человек, заявил на брифинге 14 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По информации чиновника, за минувшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, а выздоровел 651 пациент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки традиционно зафиксировали во Львовской области (+147), Закарпатской области (+67), а также в Киеве (+112).

Таким образом, всего за все время пандемии на Украине, согласно официальным данным, заболели 54 771 человек.

Между тем, украинские СМИ сегодня же сообщают, что в правительстве сейчас активно обсуждают сроки дальнейшего продления карантина на Украине (завершается 31 июля). Чиновники склоняются к варианту, что он будет продолен еще на две недели, но с некоторыми изменениями. В частности, сообщается, что будут продолжены те карантинные ограничения, которые показали свою эффективность, а те, которые оказались менее результативными — отменят. Министр здравоохранения на брифинге эту информацию никак не прокомментировал.