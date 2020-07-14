Москва, 14 июля 2020, 11:15 — REGNUM Минпросвещения РФ должно дать школам некую автономность, полагает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минпросвещения запустило проект «500+», предполагающий адресную поддержку школ с низкими образовательными результатами.
По признанию Володарского, у него складывается впечатление, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов хочет напрямую подчинить эти образовательные учреждения федеральному министерству и начать делать всё то, чем он занимался в Рособнадзоре.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Володарский ранее предположил, что Минпросвещения РФ пытается показать правительству России свою необходимость.
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