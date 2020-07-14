Москва, , 11:15 — REGNUM Минпросвещения РФ должно дать школам некую автономность, полагает общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 14 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минпросвещения запустило проект «500+», предполагающий адресную поддержку школ с низкими образовательными результатами.

«Я думаю, что эти все «500+» или «100-» — это красивые словечки, — возмутился Володарский. — Всё это начинали предыдущие министры, и, естественно, была адресная поддержка. Самое главное, что сегодня могло бы новое Минпросвещения сделать, так это дать школам некую автономность. Понятно, что они должны подчиняться неким государственным стандартам. Но сегодня директора школ практически несвободны. Всё, что они ни делают, они делают с оглядкой на региональные министерства. Но я переживаю ещё и по другой причине. Школы и детские сады, они всё-таки подведомственны регионам, региональным министерствам».

По признанию Володарского, у него складывается впечатление, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов хочет напрямую подчинить эти образовательные учреждения федеральному министерству и начать делать всё то, чем он занимался в Рособнадзоре.

«А школы не выдержат дополнительных нагрузок по отчётности», — предупредил Володарский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Володарский ранее предположил, что Минпросвещения РФ пытается показать правительству России свою необходимость.

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