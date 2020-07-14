Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июля, скончались четверо пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от COVID-19 умер 64-летний пациент. Еще трое пожилых пациентов умерли по причинам, не связанными с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в COVID-центрах региона скончались 167 пациентов: 99 — от коронавирусной инфекции, еще 68 — от сопутствующих заболеваний.

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