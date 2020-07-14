Ижевск, , 11:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 июля выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено лабораторно 1880 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

Традиционно максимальное число новых заражений зафиксировано в Ижевске — у 33 человек, в Можгинском районе — у семи человек, в Можге — у четверых жителей, в Сарапуле — у двоих.

За последние сутки выписаны 20 человек, всего выписан по выздоровлению 1381 житель региона. То есть более 73,45% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 35 человек, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в Удмуртии проведено 158 325 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего обследованы 148 029 жителей региона.

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