Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону приземлился самолёт с пассажирами вывозного рейса из Нью-Йорка. В международном аэропорту «Платов» встретили 90 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 июля.

Так, на борту находились 37 жителей Ростовской области, один житель Самарской области, 14 жителей Ставрополья, трое из Калмыкии, 14 крымчан, 12 жителей Кубани, один житель Донецкой народной республики. Ещё восемь человек направлены в ростовский обсерватор.

ИА REGNUM напоминает, что эвакуационный рейс из Нью-Йорка с соотечественниками изначально прибыл в Москву.