Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июля, подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получает 31 пациент. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся медики 38 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 четыре ребенка, 18 мужчин и 47 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, коэффициент распространения — 0,98 (на 13 июля — 0,95). С начала пандемии в регионе выявлено 4 543 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 3 446 пациентов. Скончались 167 человек.