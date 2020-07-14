Мурманск, , 11:07 — REGNUM В Мурманске скончались три пациента с новым коронавирусом и двусторонней пневмонией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Возраст пациентов — от 57 до 86 лет. Все имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, ишемическая болезнь сердца. Пациенты переносили болезнь в тяжёлой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось», — сообщили в штабе.

Обще число летальных исходов пациентов с коронавирусом увеличилось до 35.