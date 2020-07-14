Красноярск, , 11:07 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 14 июля в оперштабе региона. Всего в Красноярском крае на сегодняшний день коронавирус выявлен у 10 756 человек.

Вылечились ещё 316 человек. Число выздоровевших достигло 7127.

За сутки в крае скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 234.

Всего случаи заражения зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях Красноярского края. Впервые коронавирус зарегистрирован в Игарке.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе коронавирус был выявлен у 10 628 человек.

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