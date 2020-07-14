Симферополь, , 11:01 — REGNUM Около 1,5 млн туристов ожидают в Республике Крым в июле 2020 года, на данный момент в регион уже въехали более 400 тыс. гостей. Об этом 14 июля на заседании совета министров Республики Крым сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«За первые десять дней июля в Крыму уже отдохнуло более 400 тыс. туристов. 37% из них прибыло авиатранспортом, 58% — по Крымскому мосту на автомобиле или автобусах. По Крымскому мосту с 1 июля в Крым прибыло 94 тыс. автотранспортных средств, в том числе 84 тыс. легковых автомобилей и порядка 500 автобусов. 4% отдыхающих прибывают в Крым посредством железнодорожного сообщения», — сообщил Волченко.

Он также добавил, что на 12 июля более 700 организаций направили обязательства по обеспечению санаторно-курортной деятельности в 2020 году. Уже сейчас загрузка многих гостиниц — преимущественно на Южном берегу Крыма — находится на уровне 95−100%.