Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM В Бурятии жара в ближайшие дни сменится похолоданием. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском гидрометцентре, 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля местами по региону ожидаются сильные дожди, ливни и грозы.

Ветер усилится до 15−24 метров в секунду, местами возможен град. Температура опустится с 33 градусов тепла во вторник, 14 июля до 20 градусов в четверг. Ночная температура составит 10−11 градусов.

При этом по северу республики сохраняется пожароопасная погода.

«15−16 июля в Муйском районе ожидается 5 класс пожарной опасности», — отметили в учреждении.

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