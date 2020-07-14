Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели ещё 194 человека, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июля.

«За весь период на Дону выздоровел уже 8 тыс. 291 заболевший, в том числе за последние сутки — 194», — уточнили власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 922 человека. 167 пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

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