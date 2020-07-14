Оренбург, , 10:57 — REGNUM В Оренбурге до октября 2020 года капитально отремонтируют пятиэтажный терапевтический корпус областной больниц№ 1, сообщает минздрав региона.

В результате ремонта в корпусе увеличится число отделений: к пульмонологическому и гастроэнтерологическому прибавится эндокринологическое отделение. Каждое из них рассчитано на 30 коек. Все палаты повышенной комфортности, для маломобильных пациентов оборудована кнопка экстренного вызова.

Уже завезена новая мебель. Ведется монтаж системы вентиляции и входных групп. Приобретается сантехническое оборудование.

Стоит отметить, масштабная модернизация ведущей клиники региона стартовала в январе 2019 года. Запуск корпуса в эксплуатацию планируется в сентябре 2020 года.

Это второй этап масштабной модернизации Областной больницы № 1. Обновление коснется всех структурных подразделений Областной клинической больницы. В 2019 году из областного бюджета выделено 148 млн рублей на капремонт четвертого корпуса, замену лифтов, разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт корпуса № 1. Кроме того, 31,6 млн рублей направлено на проектирование и начало строительства операционного корпуса, рассчитанного на 20 операционных блоков.

Читайте ранее в этом сюжете: Модернизация областной больницы Оренбуржья обойдется в 1,7 млрд рублей