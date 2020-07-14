Махачкала, , 10:59 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Дагестану намерено вновь поднять вопрос о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Махачкалы. Об этом во время приема граждан заявил руководитель ведомства Каир Бабаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Напомним, с начала февраля 2019 года стоимость проезда в маршрутных такси Махачкалы повысилась с 17 до 23 рублей. Дагестанское УФАС выявило в действиях восьми перевозчиков картельный сговор и возбудило антимонопольное дело за единовременное повышение тарифа. Однако транспортная компания «Третий парк» написала жалобу в ФАС России, которая была признана обоснованной.

«Вопрос с ценами на проезд в Махачкале остается открытым для антимонопольной службы и на ближайшем региональном семинар-совещании, который пройдет 22−23 июля в Махачкале, мы вновь поднимем этот вопрос», — рассказал Бабаев заявителям, которых интересовала эта ситуация.

Ранее руководитель независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана Исалмагомед Набиев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что инициатором увеличения стоимости проезда в столице Дагестана выступил «Третий парк» (Санкт-Петербург), которому принадлежит линия Махачкала — поселок Ленинкент. По его словам, компания заявила о своей якобы нерентабельности, а для того чтобы не выглядеть «белой вороной», через правительство республики призвала и других перевозчиков прибегнуть к повышению тарифа.