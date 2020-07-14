Улан-Батор, , 10:58 — REGNUM Из-за заражения бубонной чумой 15-летний подросток скончался в западной монгольской провинции Говь-Алтай. Об этом 14 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на минздрав Монголии.

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.

Также указывается, что подросток скончался 13 июня, когда его доставляли в больницу. При этом отмечается, что он вместе со своими друзьями ел мясо сурка, являющегося переносчиком чумы. Двое друзей умершего подростка и ещё 15 человек помещены на карантин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что бубонная чума с трудом передаётся от человека к человеку, поэтому её распространение в России крайне маловероятно.