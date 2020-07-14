Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 июля.

Среди умерших — 67-летний мужчина и две женщины в возрасте 70 лет и 81 года. Все пациенты страдали, в том числе, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 167 человек.

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